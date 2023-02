Gemessen am Umsatz im Jahr 2021 sind die größten Unternehmen in Österreichs Industrie:



Die OMV mit 35,5 Milliarden Euro Umsatz. Der Mineralöl- und Chemiekonzern mit Sitz in Wien zählt weltweit über 22.000 Mitarbeiter. Mit einem Plus von 19 Milliarden Euro machte das Unternehmen 2021 rund 35,5 Milliarden Euro Umsatz – mehr als eine Verdopplung.



Die Voestalpine mit fast 14 Milliarden Euro Umsatz. Der Stahl- und Technologiekonzern mit Sitz in Linz beschäftigt im In- und Ausland über 50.000 Mitarbeiter. Das macht die Voest auch zum viertgrößten Arbeitgeber aller Unternehmen in Österreich und zum größten abseits von Handel und Bau. Mehr interessante Daten und Fakten zu Österreichs Industrie gibt es hier!



Borealis mit über zehn Milliarden Euro Umsatz, was einem Plus von fast 50 Prozent gegenüber 2020 entspricht. Der Kunststoffhersteller ist eine Tochter der OMV und hat fast 7.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen aus der Petrochemieindustrie sitzt in Wien.



Mondi mit über 7,5 Milliarden Euro Umsatz. Das Verpackungs- und Papierunternehmen mit Hauptsitz in Wien zählt über 26.000 Mitarbeiter.



Andritz mit fast 6,5 Milliarden Euro Umsatz. Das Unternehmen für Maschinen- und Anlagenbau mit Sitz in Graz machte im Jahresvergleich gegenüber 2020 zwar ein kleines Minus, ist aber immer noch eines der größten Industrieunternehmen Österreichs. Und mit annähernd 27.000 Mitarbeitern auch ein wichtiger Arbeitgeber.

Relativ gesehen hat jedoch ein Anlagenbauer aus Linz den Titel des Umsatzkaisers verdient. Der Stahlwerksanlagen-Spezialist Primetals Technologies konnte den Umsatz im Vorjahr um 131 Prozent steigern.



Weit mehr als die Hälfte, nämlich 145 Unternehmen der Top 250, sind im Vorjahr zweistellig prozentuell gewachsen. 209 verzeichneten unterm Strich Wachstum, nur 39 Unternehmen mussten einen Umsatzrückgang hinnehmen. Die Umsatz-, Mitarbeiterzahlen und Eigentumsverhältnisse der Top 5 der 250 größten Unternehmen finden Sie am Ende dieses Artikels.

Alle weiteren Details, Zahlen, Daten und Fakten können Sie in unserer Story zu den 250 größten Industrieunternehmen nachlesen.