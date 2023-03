Das INDUSTRIEMAGAZIN wird 30 Jahre alt! Wir feiern das auch mit dem Wiederauflebenlassen unserer besten Artikel sowie Rückblicke auf spannende Industrie-Player. Heute: Masahiko Mori, Chef von DMG Mori. Mit welchen Entscheidungen für den Maschinenbauriesen er ebenfalls ein Firmen-Jubiläum feierte: das 70!

Angereist war das Who is Who der internationalen Produktionsforschung, lauter Meister ihrer Disziplin. Bei Fachvorträgen in San Francisco im Sommer tauschen sich die Wissenschaftler über das dynamische Verhalten bei Drehprozessen, das Hochleistungsfräsen und die richtigen energetischen Parameter aus. Unter den zwei Dutzend Angereisten: Masahiko Mori. Der Chef des Maschinenbauriesen DMG Mori ist Schirmherr der US-Forschungsstiftung MTTRF, dem Ausrichter des Gipfeltreffens.

Er hängt den Forschern aus aller Welt begeistert an den Lippen. Ein derart klares Bekenntnis zur Wissenschaft sei in solchen Positionen eine Seltenheit, sagt ein Teilnehmer. "Oder was meinen Sie, wie viele Vorstandsvorsitzende es gibt, die sich stundenlang wissenschaftliche Vorträge anhören und dann selbst noch abends im lockeren Dresscode bei italienischen Gerichten und Rotwein Zeit mit einem verbringen", sagt er.

