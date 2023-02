© Industriemagazin

Profis übernahmen daher die Suche nach einem Nachfolger. Als die Personalentwickler – darunter renommierte Headhunter – begannen, sich umzuhören, fiel immer wieder ein Name: Josef Doppler. In den Gesprächsrunden setzte sich dieser dann gegen alle Konkurrenten durch.

Kann gut sein, dass die Erfahrung Dopplers mit Rauscher den Ausschlag dafür gab. Im Jahr 1993 hatte Helmut Leuprecht Experten zu einem Strategiegespräch geladen. Josef Doppler arbeitete damals als Berater für Roland Berger in Wien und war als solcher mit der Vorstellung des Konzeptes beauftragt worden. Als er den Konferenzraum betrat und Helmut Leuprecht sah, erkannte der ihn gleich wieder als denjenigen, den ihm einige Wochen zuvor im Schnee geholfen hatte.

Es gibt Menschen, denen könnte so ein Zufall unheimlich sein. Nicht so Josef Doppler: „Ich habe dadurch ein super Entree gehabt und das Projekt bekommen.“ Acht Monate lang verbrachte er danach im Unternehmen, analysierte Prozesse, sprach mit den Mitarbeitern, begutachtete die Produktion. Die Empfehlung, die er danach aussprach, zeugte von Mut: Er schlug vor, das Unternehmen zu internationalisieren, Produktionskapazitäten in Tschechien und in China aufzubauen. Helmut Leuprecht stimmte – nach einer Bedenkzeit – zu.

In Slavkov bei Brünn und in Nova Paka bei Prag fertigt Lohmann & Rauscher heute Kompressen, Binden und Schlauchverbände, im chinesischen Xishui OP-Mäntelund Abdecksysteme. Keine fünf Jahre später wurde Josef Doppler erneut geholt. Dieses Mal war die Aufgabe aber noch anspruchsvoller. Es ging darum, den Zusammenschluss des österreichischen Unternehmens Rauscher mit dem deutschen Unternehmen Lohmann Medical zu beurteilen, ob also aus zwei familiengeführten mittelständischen Traditionsbetrieben ein Konzern geformt werden soll.

Er als Berater empfahl diesen Schritt, der den stärksten Eingriff in die Struktur des Unternehmens Rauscher seit seiner Gründung bedeutete. Bis dahin hatte es zwar auch verschiedene Zukäufe gegeben, aber keine der Firmen reichte an die damalige Größe Rauschers heran. Lohmann Medical – dabei handelt es sich um den Medizinprodukte-Bereich des Lohmann-Konzerns – hingegen schon. In seinem Fusionspapier bezifferte Doppler die zu erwartenden Synergien mit 40 Millionen Mark. „Das Fusionspapier, das ich geschrieben habe, wurde zu einhundert Prozent umgesetzt“, sagt er – und klingt dabei ein wenig wie ein Schüler, der gelobt werden will. Am 1. Juli 1998 starte das neue Unternehmen Lohmann & Rauscher.

Damit begann auch für Helmut Leuprecht ein neuer Lebensabschnitt. Er war nun der Chef eines Unternehmens, das damals mit 2600 Mitarbeitern 275 Millionen Euro Umsatz machte. Freitags und montags arbeitete er fortan in der Wiener Niederlassung und wohnte bei seiner Familie in Hietzing, von Dienstag bis Donnerstag fuhr er in das rheinland-pfälzische Rengsdorf, wo der fusionierte Konzern seinen rechtlichen Sitz in einer sandsteinfarbenen Villa aus dem 19. Jahrhundert und er selbst eine Wohnung hat. Da auch zahlreiche Firmen in Europa, den USA und Asien zu dem neuen Konzern gehören, fliegt er zudem regelmäßig dorthin.

Die Flexibilität in der Lebensführung erwartet er auch von seinem Nachfolger. „Der Herr Doktor Doppler wird es sicher genauso handhaben“, sagt er. Ein Satz, der sicherlich auch schon in anderen Zusammenhängen gefallen sein dürfte.

So gut wie Josef Doppler kennt sicherlich kein anderer externer Manager das Unternehmen Lohmann & Rauscher. Allerdings trat er bis zu seiner Wahl als Nachfolger stets als Berater auf. Er lieferte die Vorschläge, Helmut Leuprecht, der Macher, traf aber letztlich die Entscheidung und übernahm die Umsetzung. Die Rolle des Beraters abzustreifen und sich auch gegenüber Dr. Leu und Mitarbeitern zu profilieren, wird eine der großen Herausforderungen für Josef Doppler sein. Dass die neue Rollenverteilung für beide ungewohnt ist, ist an jenem Augustmorgen ganz offensichtlich. Leuprecht doziert, Doppler lässt ihn gewähren, ja hängt an seinen Lippen.

„Doktor Doppler wird jetzt die Strategie für die nächsten Jahre ausarbeiten“, sagt Leuprecht. Doppler nickt. „Das ist seine Hausaufgabe.“ Es wird wohl ein harter Weg für Dr. Doppler aus der dritten Person in einer Konversation zur ersten Person im Unternehmen.