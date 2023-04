Durch die Digitalisierung, Konnektivität und den Aufbruch in den Cyberspace haben sich Arbeit und Produktion grundlegend verändert. Technologische Innovation, die Individualisierung und die demografische Transformation der Industrie bieten Chancen.



Sprachbots wie ChatGPT haben AI in Rekordzeit zu einem Massenphänomen gemacht. Doch auch Europas Produktionsindustrie steht vor einer Zäsur: Leader müssen Pionierarbeit bei der Einführung von Industrial AI leisten. AI made in Europe eröffnet nicht nur fundamental neue Perspektiven in der Produktion, sondern ist auch Dreh- und Angelpunkt völlig neuer Geschäftsmodelle.

Der exklusive Deep Dive des INDUSTRIEMAGAZINS bietet Austausch, neue Impulse und Ideen für die erfolgreiche Transformation in Unternehmen. Am 14. Juni 2023, im Haus der Ingenieure in 1010 Wien.

Jedes Meet-Up findet in kleinem Kreis statt und ist für Vorstände und Geschäftsführer aus der produzierenden Industrie konzipiert. Maximal 60 Tickets sind zu vergeben. Neben Vorträgen mit exklusiven Experten-Inputs erwartet Besucher ein Nachmittag voller Networking und gemeinsamen Austausch mit Kollegen aus der Branche.

Das war der Deep Dive Meet-Up der Industrie im März!