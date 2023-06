Gerald Goldgruber, strategischer Leiter Prozessmanagement bei Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH, hat die Erfahrung gemacht, dass die wachsenden Herausforderungen in der Lebensmittelbranche zu einem erhöhten Handlungsbedarf geführt haben. Lieferanten und Unternehmen werden durch den Klimawandel immer häufiger mit extremen Wettersituationen konfrontiert. Sintflutartige Regenfälle, Hagel, Stürme, aber auch Hitzeperioden führen zu Ausfällen und letztlich zu Ernteverlusten. Um den Kunden weiterhin qualitativ hochwertige Produkte in ausreichender Menge anbieten zu können, sei es dringend notwendig, flexibel auf die Anforderungen zu reagieren, erklärt Goldgruber. Zudem sei es eine Herausforderung, die Bedürfnisse der Endkunden nach ressourcenschonenden, regionalen Lebensmitteln zu günstigen Preisen erfüllen zu können.



Um diese Thematik bestmöglich lösen zu können, setzte man bei Frutura auf Digitalisierung und Automatisierung, so Goldgruber. Lieferketten sollen dadurch transparenter, schneller und effizienter gestaltet werden können. „Die Obst- und Gemüsebranche ist nicht gerade als Vorreiter der Digitalisierung bekannt. Aber wir wollen als Unternehmen auch unsere Lieferanten motivieren, den Weg in Richtung Automatisierung und Digitalisierung zu gehen“, erklärt Goldgruber. Eine große Unterstützung bei diesem Vorhaben sei das SAP Business Netzwerk, das im Jahr 2022 im Unternehmen eingeführt wurde. „Unser strategisches Ziel ist es, all unsere Hauptlieferanten in das Business Netzwerk zu bringen. Die Hälfte haben wir bereits live im Netzwerk und Anfang 2024 sollen es dann alle sein. Sprich wir können uns dann mit über 300 Lieferanten über das Business Network verbinden und mit ihnen die operative Beschaffung abwickeln“, so Goldgruber.

Mit dem SAP Business Network hat Frutura hocheffiziente Prozesse implementiert. Ein Beispiel dafür ist der Wareneingangsprozess, bei dem digitale Lieferscheine schnell und effizient per Barcodescanner erfasst werden, um die frischen Lebensmittel schnellstmöglich an die Kunden zu verteilen. Im Unternehmen wurde ein eigenes Business Network Team aufgebaut, das die Lieferanten durch den gesamten Prozess begleitet. „Wir stehen hier auch in sehr engem Kontakt mit dem Produktmanagement von SAP, um gemeinsam Lösungen weiterzuentwickeln. Hier können wir Feedback aus der Praxis geben und frühzeitig Lösungen testen, mit dem Ziel, das SAP Business Netzwerk für alle noch besser zu machen“, erklärt Goldgruber.



Bei Futura glaubt man daran, damit den richtigen Schritt gemacht zu haben, um neue Herausforderungen bestmöglich bewältigen zu können. Und das bisherige Ergebnis scheint dem Unternehmen Recht zu geben.