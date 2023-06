Das Treffen für innovative Unternehmenslenker : Industrial AI: Das war das zweite Deep Dive-Meetup in Wien

Sprachbots wie ChatGPT haben AI in Rekordzeit zu einem Massenphänomen gemacht. Doch auch Europas Produktionsindustrie steht vor einer Zäsur: Leader müssen Pionierarbeit bei der Einführung von Industrial AI leisten. Warum AI made in Europe nicht nur fundamental neue Perspektiven in der Produktion eröffnet, sondern auch Dreh- und Angelpunkt völlig neuer Geschäftsmodelle ist, darüber diskutierte am 14. Juni im Haus der Ingenieure beim zweiten Deep Dive Meet-up in Wien Industriemanager mit Domänenexperten aus Wissenschaft vor und mit 70 Gästen.