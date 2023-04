Die Definition des Begriffs "Wertschöpfungskette" wird sicher in künftigen Sitzungen erörtert werden. Derzeit wird in der Richtlinie die Wertschöpfungskette so definiert, dass sie direkte und indirekte (oder untergeordnete) Zulieferer, Partner und jede Einrichtung umfasst, mit der das Unternehmen eine "Geschäftsbeziehung" unterhält. Es gibt sogar eine Bestimmung für die direkte Zusammenarbeit mit Wettbewerbern.



In Anerkennung der Tatsache, dass Liefernetzwerke innerhalb von Branchen eng miteinander verbunden sind, weist das vorgeschlagene Gesetz die Unternehmen an, Ressourcen und Strategien gemeinsam zu nutzen, wenn ein gemeinsamer Lieferant ein hohes Risiko darstellt oder gegen die Vorschriften verstößt. Eine Kombination aus Anreizen und Strafen wird die Unternehmen, die in den Geltungsbereich des Gesetzes fallen, dazu bringen, die gezielten ESG-Verstöße zu identifizieren und zu beenden.

Der EU-Gesetzgeber wird von den größten Unternehmen erwarten, dass sie ihre gesamte Wertschöpfungskette kennen und dieses Wissen noch einen Schritt weiterführen. Sie erwarten von den Unternehmen, dass sie wissen, wie viel Einfluss sie auf dieses Netzwerk haben und ob sie diesen Einfluss ausweiten können, um Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Umweltbelastungen usw. zu unterbinden.



Von den Unternehmen wird erwartet, dass sie diesen Einfluss nutzen, um die Einhaltung der Vorschriften mit finanziellen und vertraglichen Mitteln durchzusetzen.