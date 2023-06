Maersk, die weltweit größte Containerschifffahrts-Gesellschaft, hat durch den Einsatz der SAP Business Technology Platform zur Beschleunigung seiner strategischen Ausrichtung und zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, zur Steigerung der Effizienz und zur Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit erhebliche Fortschritte bei seiner digitalen Transformation erzielt.

>>> SAP Österreich-Geschäftsführerin Wilfinger: „Müssen endlich Digitalisierungs-Turbo zünden, um wettbewerbsfähig zu bleiben."

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dänemark betreibt mehr als 700 Schiffe und ist in 343 Häfen in über 100 Ländern weltweit vertreten. Zu seinen Geschäftsbereichen gehören die Containerschifffahrt, Hafenterminals, Logistik und Lieferketten. Strategisch bewegt sich Maersk weg von einer Reederei hin zu einem End-to-End-Lieferkettenanbieter.