SAP hat heute Neuerungen für ihre Logistikkettenlösungen vorgestellt, die Unternehmen neue datengestützte Einblicke bieten, um so einen krisenfesten und nachhaltigen Betrieb von Lieferketten zu ermöglichen.



Zu den Innovationen gehören eingebettete Künstliche Intelligenz (KI) für die Lösung SAP Digital Manufacturing, 3D-Anzeigen für Produkte und den Betrieb bei Fertigungs-, Service- und Instandhaltungsprozessen sowie die Einbindung von Richtlinien für nachhaltige Verpackungen in die Lösung SAP Responsible Design and Production.

In der heutigen Zeit sind ständige Veränderungen an der Tagesordnung. Um sich hierbei behaupten zu können, ist es für Unternehmen wichtig, widerstandsfähig zu sein. Deshalb versuchen sie, ihre Logistikkette und die Fertigungsprozesse so umzugestalten, dass Kosten, Tempo, Gewinn, Kundenservice und Risiken entsprechend berücksichtigt werden.



Laut einer von Oxford Economics im Jahr 2023 durchgeführten weltweiten Studie über digitale Logistikketten neigen Führungskräfte in der Fertigung eher als Verantwortliche in anderen Bereichen dazu, intelligente Technologien in großem Stil einzuführen, um dadurch bessere Vorhersagen treffen zu können. Allerdings hatten nur 36 Prozent der 1.000 Befragten angegeben, bereits vorausschauende Analysen in einem Bereich ihres Unternehmens zu nutzen.

Um widerstandsfähiger zu werden, setzen SAP-Kunden auf in SAP Digital Manufacturing eingebettete KI, die KI-‑gestützte Einblicke und Sichtprüfungen ermöglicht. So können sie sicherstellen, dass defekte Teile frühzeitig entdeckt und schnell entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Dadurch sind sie in der Lage, in der gleichen Zeit mehr versandfertige, qualitativ hochwertige Waren zu produzieren sowie die Produktfehlerquote zu senken. Auch die Reklamationen gehen dadurch zurück, der Zustand und die Wartung von Anlagen werden optimiert.