INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Alfred Ritirc, im Lenze-Logistikzentrum in Asten finden Mitarbeiter neuerdings in Form von Exoskeletten bei Logistik- und Produktionsaufgaben Unterstützung. Wie kam es dazu?

Alfred Ritirc: In unserem Logistikzentrum montieren wir derzeit (2021, Anm.) rund 100.000 Getriebe pro Jahr. Dabei kommt es in den Bereichen der Montage - etwa dem Aufsetzen des Motors auf das Getriebe - und in der Logistik im Wareneingang, -ausgang und der Kommissionierung zu ergonomisch anstrengenden Tätigkeiten. Diese werden teils mit, teils ohne unterstützende Hilfs- und Hebemittel durchgeführt. An manchen Arbeitsplätzen ist eine Vollautomatisierung aufgrund der hohen Variantenvielfalt herausfordernd.

Welche Orthesen sind im Einsatz?

Ritirc: Derzeit haben wir im Montage- und Logistikbereich Prototypen eines passiven Soft-Exoskeletts im Einsatz. Diese Exoskelette können manuelle Prozesse optimal unterstützen.

Welche Aussagen zur Akzeptanz von Exoskeletten lassen sich schon treffen?

Ritirc: Aktuell läuft eine Umfrage mittels Fragebogen – das erste Feedback in der Belegschaft dazu ist sehr gut ausgefallen.