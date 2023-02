Mit einem Umsatz von 5,240 Milliarden Euro (2022) ist Infineon Austria, die Österreich-Tochter des deutschen Halb­leiterkonzerns, das Aushängeschild Kärntens. Das Unternehmen beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und ist weiter auf Expansionskurs. Im Geschäftsjahr 2022 betrugen die Investitionen in Forschung und Ausbau 588 Millionen Euro. Der Großteil floss in Entwicklung und Produktion von Technologien, die durch Energieeffizienz-Steigerungen Anwendungen umweltfreundlicher und nachhaltiger machen: Investiert wurde einerseits in Sach­anlagen für die neue, vollautomatisierte Chipfabrik für 300-Millimeter-Leistungs­halb­leiter in Villach.



Infineon hat ein breites Portfolio an Automatisierungs- und Robotiklösungen. Wie kein anderes Unternehmen verfügt Infineon über ein weitreichendes Know-how im Bereich integrierte Sicherheit und empfiehlt sich damit für den optimalen Schutz von Produktionsumgebungen vor zahlreichen Bedrohungen im Rahmen von Industrie 4.0. Als Acatech-Mitglied und Teil des Industrial Internet Consortium ist Infineon auch aktiv an der Gestaltung industrieller Entwicklungen der Zukunft beteiligt. Lesen Sie hier, wie das Unternehmen am "digitalen Ohr" forscht.

Infineon findet sich auch unter Österreichs 10 grünsten Fabriken.