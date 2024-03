Die HoloLens 2 kam in Österreich Ende 2020 auf den Markt und ist technologisch etwas veraltet. Sie kostet je nach Ausführung 3.849 Euro bis 5.049 Euro (für Reinräume und gefährliche Einsatzorte), dafür gibt es schon zahlreiche, von Partnern entwickelte und gut erprobte Anwendungen. Über ein Nachfolgemodell, die HoloLens 3, wurde schon lange spekuliert, aber Microsoft dürfte den Schwerpunkt stärker auf die Entwicklung von Mixed Reality-Software legen. Anders als die neuen Modelle von Apple oder Meta handelt es sich bei der HoloLens wie etwa auch bei der Magic Leap 2, die bei uns noch weniger verbreitet ist, um keine geschlossene Brille mit Durchsicht für Augmented Reality mittels einer Videoübertragung der realen Welt, sondern um eine transparente AR-Brille. Mit der vor einigen Jahren entwickelten Mixed-Reality Plattform Mesh zielte nun Microsoft auf eine Umgebung, in der sich User verschiedenster Geräte treffen und an gemeinsamen 3-Modellen arbeiten können. Mesh wurde dazu in Microsoft Teams, Microsoft Dynamics 365 sowie in Partnerlösungen integriert. Gerade in VR-Meetings, die deutlich mehr Aufmerksamkeit als Videokonferenzen versprechen und auch Kollaboration an 3D-Modellen ermöglichen, sieht die Branche große Chancen.