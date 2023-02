Die Industrie muss immer öfter auf beratenden Verkauf setzen. Wie meistert Ihr Vertrieb die Herausforderung, mehr über die Vorzüge des digitalen Zwillings zu sprechen statt beispielsweise technische Eigenschaften eines Produkts?



Kienlein: Wir haben dafür frühzeitig die Weichen gestellt. Vor über einem Jahrzehnt haben wir begonnen, uns sukzessive durch Akquisitionen im Softwaresektor für die Digitalisierung zu stärken. Zusammen mit unserem umfangreichen Applikations- und Branchen-know-how in unserem Vertrieb und laufender Qualifizierung sehen wir uns für diese Aufgabe gut gerüstet.

Wo es auch ums Erproben neuer Geschäftsmodelle geht...



Kienlein: Und auch darum, erst einmal ein Gefühl Verständnis für Daten zu bekommen. Beispiel Antriebstechnik. Seit der Entdeckung des elektrodynamischen Prinzips vor über 150 Jahren durch unseren Firmengründer Werner von Siemens rechnen wir einen Elekromotor der Aktorik zu. Immer nach dem selben Motto: Elektrische Energie rein, Drehmoment und Drehzahl raus. Aus Sicht der Digitalisierung stellt ein Motor mit seiner Anwendung aber auch ein komplexes Sensorsystem dar. Sozusagen ein Goldschatz an elektrischen, magnetischen, akustischen und Vibrationsdaten, den es gilt, mit intelligenten Analysen zu heben und daraus Wert zu generieren.



Ein Motor neuer Geschäftsmodelle soll dabei Ihr cloudbasiertes IoT-Betriebssystem Mindsphere sein...



Kienlein: Das uns in den ersten Praxisanwendungen ganz Erstaunliches lehrt: Daten aus der Produktion per cloudbasierter Kommunikation an einen Empfänger zu bringen, ist ohne große Zeitaufwand und mit wenigen Klicks möglich. Unseren Anwendungsexperten gelingt dies schon in wenigen Minuten. Ein Turbo für neue Geschäftsmodelle.



ROI (Return-on-investment)-Betrachtungen verlieren also vermutlich beim Kunden nicht an Wert...



Kienlein: Ganz im Gegenteil - Der ROI ist und bleibt die entscheidende Größe. Es geht ja nicht um das Ausprobieren neuer technischer Gimmicks. Sondern Produktivitätssteigerung gemessen in harten Euro.