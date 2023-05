SAP und IBM haben heute bekannt gegeben, dass die Technologie für künstliche Intelligenz (KI) von IBM Watson in SAP-Lösungen integriert wird. SAP-Kunden werden dadurch von neuen KI-gestützten Einblicken und Automatisierungen profitieren und in der Lage sein, Innovationen zu beschleunigen. Anwendern wird so ein effizienteres Arbeiten im gesamten SAP-Portfolio ermöglicht.

Mit den KI-Funktionen von IBM Watson wird SAP die Leistungsfähigkeit des digitalen Assistenten auf SAP Start steigern. Über SAP Start als zentralen Einstiegspunkt haben Anwender einen einheitlichen Zugriff auf die Cloudlösungen von SAP. Sie können damit Apps, die in SAP-Cloudlösungen und SAP S/4HANA Cloud bereitgestellt werden, suchen, aufrufen und interaktiv nutzen.

Die neuen KI-Funktionen in SAP Start werden so konzipiert sein, dass sie Anwendern mit Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache und vorausschauenden Analysen helfen, ihre Produktivität zu steigern. Die eingesetzte Watson-KI-Technologie basiert auf den IBM-Grundsätzen für Vertrauen und Transparenz und zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen.

„Diese Kooperation mit IBM ist ein wichtiger Meilenstein. Unser Ziel ist es, SAP-Kunden ein besonderes Benutzererlebnis, schnellere Entscheidungen und wertvollere Erkenntnisse zu bieten, damit sie ihre Geschäftsprozesse optimieren können“, sagt Christian Klein, Vorstandssprecher der SAP SE.

„Indem wir zusammenarbeiten, um zusätzliche KI, maschinelles Lernen und weitere intelligente Technologien in SAP- Lösungen einzubetten, können unsere gemeinsamen Kunden ihre Effizienz steigern. Diese Nachricht heute und die jüngste Meldung über unsere verstärkte Nutzung von Red Hat Enterprise Linux sind ein gutes Beispiel dafür, wie die starke 50-jährige Partnerschaft zwischen unseren Unternehmen weiterwächst und die Branche voranbringt.“

