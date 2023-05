SAP hat heute auch zahlreiche Portfolio-Innovationen bekannt gegeben. Nach dem Erfolg des SAP Business Network, einer breiten Plattform zur Zusammenarbeit von Unternehmen, auf der jährlich ein Handelsvolumen in Höhe von rund 4,5 Billionen US-Dollar abgewickelt wird, hat SAP das SAP Business Network for Industry angekündigt. Das Angebot vereint die Vorteile vernetzter Lieferketten und SAPs spezielles Branchen-Know-how. So ist gewährleistet, dass Kunden ganz unterschiedlicher Branchen, von der Konsumgüterindustrie, industriellen Fertigung und Biowissenschaften bis zur Hightech- und Elektronikindustrie, die Widerstandsfähigkeit ihrer Lieferketten schnell erhöhen können.



Innovationen rund um die SAP Business Technology Platform beschleunigen die Optimierung von Geschäftsprozessen drastisch und ermöglichen die Automatisierung von Unternehmen in großem Umfang. Durch Verbesserungen in SAP Signavio erhalten Kunden kritische Prozesseinblicke innerhalb von Stunden und nicht Tagen. Updates der SAP Integration Suite führen ganzheitliche Prozesse über SAP- und Nicht-SAP-Systeme hinweg zusammen – on-premise und in der Cloud. Und neue Event-Integrationsfunktionen in SAPs Low-Code-Angebot SAP Build geben Fachexperten die Möglichkeit, Automatisierung über alle Geschäftsprozesse hinweg voranzutreiben.



Fragmentierte Datenlandschaften stellen Kunden zunehmend vor Herausforderungen. Daher setzen wir auf eine umfangreichen Erweiterung unserer Partnerschaft mit Google Cloud. Das umfassende Open-Data-Angebot ermöglicht es Kunden, eine End-to-End-Daten-Cloud aufzubauen, die Daten aus der gesamten Unternehmenslandschaft unter Verwendung der Lösung SAP Datasphere mit der Daten-Cloud von Google zusammenführt. SAP hat außerdem seine Anstrengungen verstärkt, bis 2025 zwei Millionen Entwickler weltweit weiterzubilden, da aufgrund des rasanten Tempos technischer Innovationen der Bedarf an erstklassigen professionellen Softwareentwicklern weiter steigt. Das Unternehmen hat neue Programme angekündigt, um die wachsende Nachfrage nach SAP-Experten in seinem Partnernetz zu decken und bei Kunden die fortlaufende Unternehmenstransformation in der Cloud weiter voranzutreiben.