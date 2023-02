Der oberösterreichische Schweiß- und Solartechnikhersteller Fronius schafft den Gasausstieg und produziert ab sofort in allen Fertigungsstandorten ohne fossile Energie. „Fronius erreicht im Jahr 2023 einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Dekarbonisierung und schafft den Gasausstieg. In Österreich können wir jetzt alle Fertigungsstandorte ohne fossile Energieträger betreiben“ zeigt sich Volker Lenzeder (CIO) und in der Geschäftsleitung zuständig für Corporate Sustainability, erfreut über die Ergebnisse der Strategie zur Dekarbonisierung.

Die seit rund einem Jahr andauernde Energiekrise hat die notwendigen Schritte zur Dekarbonisierung zwar beschleunigt, im Unternehmen wird aber schon seit Jahren am vollständigen Gasausstieg gearbeitet. In Thalheim betreibt Fronius eine Geothermie-Anlage, die zum Zeitpunkt der Eröffnung im Jahr 2011 die größte in Europa war. „Fronius investiert aber nicht nur in Großprojekte, sondern hat im vergangenen Jahr auch in der Fläche die Dekarbonisierung effektiv umgesetzt. So konnten wir die letzten verbliebenen Gas– und Ölheizungen durch Pelletsheizungen, Wärmepumpen oder Fernwärme-Anschlüsse ersetzen“, erklärt Lenzeder den Weg des Unternehmens in Richtung Dekarbonisierung.



