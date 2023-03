Bislang war es eine komplexe Herausforderung, auf Daten zuzugreifen und diese zu nutzen, die sich in verschiedenen Systemen und an unterschiedlichen Orten befinden, z. B. bei Cloud-Anbietern, Datenanbietern und in On-Premise-Systemen. Kunden mussten Daten aus ihren ursprünglichen Speicherorten extrahieren und an einen zentralen Ort exportieren. Dabei gingen wichtige Kontextinformationen verloren, die nur durch spezielle, fortlaufende IT-Projekte und manuellen Aufwand wiederhergestellt werden konnten. Mit den heutigen Ankündigungen und SAP Datasphere gehört dieser Aufwand der Vergangenheit an. Kunden können eine Data-Fabric-Architektur für das Management von Geschäftsdaten aufbauen, die schnell aussagekräftige Daten mit Geschäftskontext und intakter Logik liefert.



>>> SAP Österreich-Geschäftsführerin Wilfinger: „Müssen endlich Digitalisierungs-Turbo zünden, um wettbewerbsfähig zu bleiben“.

„SAP-Kunden generieren 87 Prozent des gesamten weltweiten Handels. SAP-Daten gehören für Unternehmen somit zum wertvollsten Gut und sind in den wichtigsten Bereichen präsent – von der Fertigung bis hin zu Logistikketten, Finanzwesen, Personalmanagement und vielen anderen Bereichen“, sagt Jürgen Müller, Chief Technology Officer und Mitglied des Vorstandes der SAP SE. „Wir wollen unseren Kunden helfen, hier einen Schritt weiter zu gehen und SAP-Daten sowie Daten aus Anwendungen und Plattformen anderer Unternehmen einfach und sicher zu integrieren. Sie erhalten dadurch vollkommen neue Einblicke und Informationen und können ihre Digitalisierung weiter voranbringen.“

>>> Christina Wilfinger: Warum sie Technikerin statt Pianistin wurde.