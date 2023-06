Diageo, der Hersteller von Guinness, Smirnoff und Johnnie Walker, kündigt ein auf fünf Jahre angelegtes Programm zur digitalen Transformation des Unternehmens in Zusammenarbeit mit SAP und IBM an. Diese neue Initiative, welche die bisher größte Investition des Unternehmens in Technologie und Dienstleistungen darstellt, wird die Prozesse von Diageo in den 180 Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, neu gestalten und verbessern.



Das Programm wird die IT-Umgebung von Diageo revolutionieren, indem es intuitive Prozesse einführt, die durch marktführende Technologie unterstützt werden, um mehr Informationen bereitzustellen, die es dem Unternehmen ermöglichen, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Diese Umstellung wird die Widerstandsfähigkeit von Diageo in einem sich ständig verändernden Umfeld erhöhen, den Kundenservice verbessern und das Unternehmen dabei unterstützen, sich an eine sich schnell verändernde Kundenbasis anzupassen.



Das Programm beinhaltet einen Wechsel zu RISE with SAP S/4HANA Cloud, mit Unterstützung von IBM Consulting. Die Implementierung des neuen cloudbasierten Modells durch Diageo wird sicherstellen, dass die IT-Infrastruktur des Unternehmens vereinfacht und auf einheitliche Weise unterstützt wird.



IBM Consulting, das für die Leitung des Projekts ausgewählt wurde, verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz im Verbrauchersektor und bei der Unterstützung von Kundentransformationen und Migrationen auf die SAP S/4HANA Cloud-Plattform. Diageo, SAP und IBM werden gemeinsam daran arbeiten, die neueste Technologie einzusetzen, um das Geschäft von Diageo effizienter zu gestalten.

