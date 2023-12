"Sowohl die Meta Quest 3 als auch die Meta Quest Pro eignen sich sehr gut für den industriellen Einsatz", sagen die Tester. Egal ob für XR Meetings, XR Präsentationen oder XR Trainings – beide Brillen machen eine sehr gute Figur. Vorteil der Quest 3: Diese Brille bietet ein sehr gutes Preis-Leistung-Verhältnis; mit ihr glückt ein günstiger und gleichzeitig technisch-hochwertiger Einstieg in die XR Welt. Vorteile der Quest Pro: Die offene Bauweise verhindert ein „eingeschlossenes“ Gefühl und lässt auch an heißen Sommertagen ein „Lüftchen“ durch. Aufgrund der Augen- und Gesichtserkennung werden XR Meetings noch realistischer. Übrigens: Meta Quest for Business ermöglicht zukünftig die zentrale Gerätewartung sowie Devicemanagement. Die Integration im Unternehmen wird dadurch erleichtert.