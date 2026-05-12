Europas Industrie braucht Lithium für Batterien, Seltene Erden für Elektromotoren und Windkraftanlagen, Magnesium für Fahrzeuge, Verpackungen und Bauprodukte. Doch viele dieser Rohstoffe kommen nicht aus Europa, sondern aus wenigen Lieferländern. Häufig spielt China eine zentrale Rolle. Für Österreich ist das längst kein abstraktes Risiko mehr, sondern eine wirtschaftspolitische Frage: Wie sicher sind Lieferketten, wenn zentrale Materialien aus wenigen Staaten importiert werden müssen und kaum kurzfristig ersetzbar sind?

Eine aktuelle Analyse des KONTEXT Instituts und des Supply Chain Intelligence Institute Austria, kurz ASCII, kommt zu einem deutlichen Befund: Bei zwölf von 17 strategischen Rohstoffen ist die Versorgung in der EU „gefährdet bis stark gefährdet“. Österreich ist bei knapp der Hälfte dieser Rohstoffe besonders von China abhängig. Mehr als die Hälfte der österreichischen Jahresexporte – konkret rund 97 Milliarden Euro – benötigt kritische Rohstoffe. Besonders exponiert sind laut Aussendung die Automobil-, Stahl- und Maschinenbauindustrie.