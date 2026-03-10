Die Europäische Union befindet sich laut Einschätzung der EU-Kommission auf gutem Weg, das ambitionierte Klimaziel 2030 zu erreichen. Basierend auf den vorliegenden nationalen Energie- und Klimaplänen (NEKP) rechnen die Expertinnen und Experten mit einer Reduktion der Treibhausgasemissionen um etwa 54 Prozent gegenüber dem Stand von 1990. Das offizielle Ziel liegt bei 55 Prozent.

Die Analyse zeige, dass „die EU ihren Klimaverpflichtungen treu bleibt, entschlossen in den Übergang zu sauberer Energie investiert und der industriellen Wettbewerbsfähigkeit der EU sowie der sozialen Dimension Vorrang einräumt“, so die Kommission. Entscheidend sei nun die zügige und konsequente Umsetzung der Maßnahmen, um Planungssicherheit und Stabilität für alle Akteure zu gewährleisten.

EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra äußerte sich optimistisch: Wenn der Kurs beibehalten werde, „bin ich zuversichtlich, dass wir es schaffen können und werden“. Bereits jetzt seien die Emissionen um 37 Prozent gesunken – bei gleichzeitigem Wirtschaftswachstum von fast 70 Prozent. „Jetzt müssen wir auf diesem Schwung aufbauen. Investitionen in saubere Technologien und Innovationen sind entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und eröffnen neue Märkte für EU-Unternehmen.“ Jeder Mitgliedstaat müsse seinen Beitrag leisten.