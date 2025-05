Der Anteil von recyceltem Material in der weltweiten Stahlproduktion bleibt seit Jahren nahezu unverändert. Eine internationale Studie mit Beteiligung der Universität für Bodenkultur in Wien (BOKU) belegt: Seit rund 20 Jahren stagniert der Recyclinganteil in der Stahlherstellung bei etwa 30 Prozent. Obwohl global rund 85 Prozent des Altstahls gesammelt und wiederverwertet werden, reicht das Aufkommen an recyceltem Stahl bei Weitem nicht aus, um die stark wachsende Nachfrage zu decken.

„Stahl wird politisch oft als Musterbeispiel für funktionierende Kreislaufwirtschaft dargestellt“, erklärt Dominik Wiedenhofer vom BOKU-Institut für Soziale Ökologie, der das Projekt auf österreichischer Seite leitet. Die Realität sehe jedoch anders aus: „Die massiv steigende Nachfrage hat eigentlich jeden Fortschritt im Recycling konterkariert.“ Laut Wiedenhofer hat sich der weltweite Bergbau für Stahl seit dem Jahr 2000 verdreifacht – ein alarmierender Befund im Hinblick auf Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit.