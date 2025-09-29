Mit einem skalierbaren und modularen System zur Verwertung organischer Reststoffe setzt das Unternehmen auf Larven der Schwarzen Soldatenfliege und liefert Lösungen mit echtem Impact für Industrie und Landwirtschaft. Das Kernmodell von Reploid beruht auf einem vollständig geschlossenen Kreislauf. In den sogenannten ReFarmUnits, containerbasierten Insektenmastanlagen, werden jährlich etwa 9.500 Tonnen organische Reststoffe in hochwertige Produkte umgewandelt. Dabei entstehen Proteine und Fette, die sich hervorragend als Rohstoffe für Futtermittel oder die chemische Industrie eignen, ebenso wie organischer Dünger, der sowohl im Hobbygarten als auch im großflächigen landwirtschaftlichen Einsatz überzeugt.



CEO Philip Pauer bringt den Ansatz auf den Punkt: Aus einem Entsorgungsproblem wird eine nachhaltige, wertschöpfende Ressource. Jede ReFarmUnit liefert jährlich bis zu 2.000 Tonnen Frischlarven und 2.300 Tonnen Dünger und steht damit für eine Technologie, die konsequent auf doppelte Wertschöpfung setzt.



Schnelle Inbetriebnahme



Die containerbasierte Bauweise der ReFarmUnits ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme innerhalb weniger Monate. Reploid liefert dabei nicht nur die Technik, sondern auch das gesamte Betriebskonzept, das von der Versorgung mit Junglarven über Logistik und Reststoffmanagement bis zur Vermarktung der erzeugten Produkte reicht. Patentierte Komponenten wie eine speziell entwickelte Aufzuchtswanne für Larven der Schwarzen Soldatenfliege festigen die technologische Führungsposition, während ein eigens entwickeltes Prozessleitsystem den Betrieb effizient bei minimalem Personaleinsatz steuert. Der Anspruch von Reploid ist klar formuliert: Jede Anlage soll absolut zuverlässig laufen und möglichst ressourcenschonend betrieben werden.

Weltweit steigt der Bedarf nach alternativen Proteinquellen – Prognosen sehen bis 2050 einen Anstieg um rund 50 Prozent. Gleichzeitig sorgen EU-Initiativen wie „Fit for 55“ und der Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) für spürbar höhere Kosten bei traditionellen Eiweißträgern und Düngemitteln. Reploid bietet hier eine zukunftsgerichtete Lösung, die nicht nur ökologischen, sondern auch ökonomischen Anforderungen gerecht wird.