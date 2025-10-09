China dehnt seine Exportbeschränkungen für seltene Erden weiter aus. Das Handelsministerium kündigte in zwei separaten Mitteilungen neue Regelungen für den Umgang mit den strategisch bedeutenden Metallen an. Künftig dürfen Technologien und Fachwissen zur Gewinnung und Verarbeitung seltener Erden nur noch mit ausdrücklicher Genehmigung weitergegeben werden. Dies betrifft insbesondere Know-how in den Bereichen Abbau, Verarbeitung und Recycling.

>>> Seltene Erden: Droht der Autoindustrie der Stillstand?

Auch Software, technische Pläne sowie Unterlagen für Wartung und Reparatur fallen unter die neuen Bestimmungen. Damit könnten ausländische Unternehmen künftig größere Schwierigkeiten haben, außerhalb Chinas eine unabhängige Verarbeitung aufzubauen.

