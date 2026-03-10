Immer mehr Unternehmen müssen Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen. Bringen sie wirklich etwas – oder sind sie nur PR?

Enzinger: Ein Nachhaltigkeitsbericht kann viel bewirken – wenn er fundiert ist. Wenn ich mich am VSME orientiere, zeige ich, dass ich Nachhaltigkeit im Unternehmen ernst nehme. Das geht weit über PR hinaus. Es ist die Basis für Ausschreibungen, für Kundenbeziehungen – zum Beispiel in der Automobil-Zulieferkette. Aber es darf nicht bei einem Bericht bleiben. Eine ehrliche Auseinandersetzung mit Risiken, Chancen und Auswirkungen - das ist der Schlüssel.

Mit Ihrem Unternehmen beraten Sie Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien. Mit welchen Unternehmen haben Sie zu tun?

Enzinger: Ich arbeite mit Unternehmen jeder Größe – von Start-ups bis hin zu Konzernen. Ursprünglich komme ich aus der Start-up-Szene und habe mit Wien Energie „Smart Inspection“ gegründet. Schon damals war Umweltmonitoring ein Teil unseres Portfolios. Das hat mich motiviert, mich selbstständig zu machen und mich voll und ganz dem Thema Klimawende und Green Deal zu widmen. Heute unterstütze ich Unternehmen branchenübergreifend bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung und Strategieentwicklung. Mein Hintergrund ist technisch: Ich habe 17 Jahre in der Energiewirtschaft gearbeitet und kenne die Branche daher sehr gut.

Wie läuft der Prozess der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie ab?

Enzinger: Wir beginnen mit einer Bestandsaufnahme. Ein Beispiel: Ein Unternehmen möchte ein gutes Ecovadis-Rating erreichen. Oft sind schon viele Daten vorhanden, aber nicht vollständig. In einem Workshop identifizieren wir dann die relevanten Themen - Umwelt, Soziales, Governance. Daraus entwickeln wir Ziele, zum Beispiel CO₂-Reduktion, Diversity oder faire Bezahlung. Diese Ziele fließen in die Unternehmensstrategie ein. Wichtig ist, dass es im Unternehmen eine Person gibt, die für das Thema verantwortlich ist – auch in kleinen Unternehmen. In größeren Unternehmen arbeiten wir in interdisziplinären Teams. Viele Daten – etwa zum Arbeits- und Gesundheitsschutz – sind ohnehin schon vorhanden. Wir helfen, diese effizient zu strukturieren.