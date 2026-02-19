Das CreaSolv-Verfahren stellt einen bedeutenden Fortschritt im Recycling dar.



Es ermöglicht die Rückgewinnung hochwertiger Rezyklate (Recyclingmaterialien) aus Kunststoffabfällen, die bisher schwer oder gar nicht zu recyceln waren. Dazu gehören auch mehrschichtige Verpackungen, wie sie beispielsweise in der Lebensmittelindustrie häufig verwendet werden. Diese Verpackungsmaterialien bestehen aus verschiedenen Schichten, die sich nur schwer trennen lassen und üblicherweise verbrannt oder deponiert werden. CreaSolv® nutzt ein schonendes, lösungsmittelbasiertes Verfahren, das komplexe Kunststoffgemische in ihre einzelnen Bestandteile auflöst. Dieses Verfahren erzielt eine außergewöhnlich hohe Rückgewinnungsqualität und produziert Rezyklate, die mit Neuware konkurrieren können.



Diese Innovation ist ein bedeutender Schritt hin zu einer echten Kreislaufwirtschaft und setzt neue ökologische Standards. Im Vergleich zur energetischen Verwertung oder anderen chemischen Recyclingverfahren reduziert sie die CO₂-Emissionen um bis zu zwei Drittel. Dies leistet einen konkreten Beitrag zu den globalen Klimazielen und erhöht gleichzeitig die Recyclingquoten für problematische Kunststoffabfallströme.

Alexander Rinderhofer & Nina Pildner-Steinburg, Geschäftsführer GAW technologies: „Die Auszeichnung mit dem Innovationspreis Steiermark für das Kunststoffrecycling Verfahren CreaSolv ist für uns eine besondere Anerkennung und Ausdruck der Innovationskraft unseres Unternehmens. Sie ist vor allem auch eine Bestätigung darin, dass wir mit der Verfahrensentwicklung einen Nerv der Zeit getroffen und mit der bereits vor Jahren getroffenen Entscheidung in das Geschäftsfeld Kunststoffrecycling zu investieren, den richtigen Weg eingeschlagen haben.“