Die deutsche Maschinenbauindustrie steht unter wachsendem Druck: Laut dem Branchenverband VDMA nehmen die Lieferengpässe bei seltenen Erden deutlich zu. Der Verband fordert deshalb ein stärkeres politisches Eingreifen der Europäischen Union gegenüber China, um kritische Rohstoffe zu sichern.

>>> Die Autoindustrie schlägt Alarm: China verschärft den Export von Seltenerdmetallen – und bringt damit ganze Lieferketten ins Wanken.

"Wir stellen jetzt schon fest, dass seltene Erden nicht mehr zu unseren Mitgliedsunternehmen kommen", erklärte VDMA-Präsident Bertram Kawlath während einer Videokonferenz mit Journalistinnen und Journalisten. Besonders betroffen seien Magnete für Elektromotoren, die in zahlreichen Bereichen eingesetzt werden – von Lebensmittelverpackungsmaschinen über Industrieroboter bis hin zur Elektromobilität.