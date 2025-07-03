Deutschlands Industrie schlägt Alarm: Die Abhängigkeit von chinesischen Rohstoffen wird zunehmend zur strategischen Schwachstelle – besonders bei seltenen Erden. Peking nutze die Marktmacht gezielt als geopolitisches Druckmittel, warnt der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI).

„China hält den Export knapp, um politischen Einfluss zu nehmen“, erklärt Stefan Steinicke, Rohstoffexperte beim BDI. Während China den Aufbau westlicher Reserven durch künstliche Verknappung erschwert, könne es die Preise jederzeit durch plötzliche Marktflutung abstürzen lassen. Ein riskantes Umfeld für Investitionen in unabhängige Förderstrukturen – und eine Herausforderung für die Industriepolitik Europas.

Die Konsequenzen sind bereits spürbar: Hersteller aus dem Maschinenbau und der Autoindustrie melden Engpässe bei Metallen wie Neodym oder Dysprosium – unverzichtbar für Sensoren, Elektromotoren und Windkraftanlagen. Der Genehmigungsprozess für Exportlizenzen sei intransparent und langwierig, klagen Unternehmen. Auch in Deutschland wächst die Sorge vor Fertigungsstopps.

Zwar begründet China die Exportkontrollen offiziell mit dem „Dual-Use“-Charakter der Rohstoffe – also der zivilen wie militärischen Nutzbarkeit. Doch in der Praxis trifft die Regulierung auch europäische Firmen empfindlich. Die Reaktion: zögerlich. Trotz milliardenschwerer Förderprogramme kommt der Aufbau eigener Lieferketten in Europa kaum voran.

Klar ist: Ohne gezielte Industriepolitik, strategische Rohstoffpartnerschaften und öffentliche Investitionsanreize bleibt Europa im Spiel der Rohstoffmächte Zuschauer – und seine Schlüsselindustrien verletzlich.

Immer auf dem Laufenden zu kritischen Rohstoffen und Industriepolitik? Abonnieren Sie unser Daily Briefing – werktags um 7 Uhr die wichtigsten Entwicklungen zu Lieferketten, Technologien und geopolitischen Risiken direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden!