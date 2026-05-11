Wenn ein Frachter in Baltimore, Rotterdam oder Singapur anlegt, sendet er im Minutentakt Daten über Position, Geschwindigkeit, Kurs und Tiefgang. Diese Informationen stammen aus dem Automatic Identification System (AIS), das ursprünglich als Sicherheitsinstrument der International Maritime Organization (IMO) entwickelt wurde.

Die Organisation for Economic Co-operation and Development nutzt diese Daten nun für einen neuen Zweck: Sie macht den Welthandel nahezu in Echtzeit sichtbar. Damit reagiert die OECD auf ein grundlegendes Problem. Klassische Handelsstatistiken basieren auf Zoll- und Unternehmensdaten, deren Aufbereitung oft Monate dauert. In einer Welt, in der Kriege, Naturkatastrophen, Sanktionen oder Streiks Lieferketten innerhalb weniger Tage verändern können, ist das zu langsam.

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„Geopolitische Spannungen und die zunehmende Anwendung restriktiver Handelsmaßnahmen haben den Bedarf an Echtzeitinformationen deutlich erhöht“, heißt es im zugrunde liegenden Arbeitspapier der OECD-Statistikabteilung.

Da mehr als 80 Prozent des weltweiten Warenhandels gemessen am Volumen auf dem Seeweg transportiert werden, bietet AIS eine außergewöhnlich aussagekräftige Datenbasis.