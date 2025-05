Trotz des gelungenen Starts ins Jahr zeigt sich der Vorstand in Bezug auf den weiteren Jahresverlauf vorsichtig. Seit März gelten in den USA neue Importzölle von 25 Prozent auf Aluminiumprodukte. Und die könnten laut Unternehmen zunehmend auf Absatz, Produktmix und Preise drücken. Rund 15 Prozent der exportierten Walzprodukte gehen in die Vereinigten Staaten.

Ein Drittel dieser US-Exporte ist allerdings vertraglich gegen Zollkosten abgesichert. Ein Großteil der Mehrkosten könne an die Kunden weitergegeben werden – das dämpft die unmittelbare Belastung. „Zwar entstehen erhöhte Kosten und Anpassungsaufwände“, so die AMAG, doch durch die vertraglich geregelte Kostenübernahme auf Kundenseite sei man vergleichsweise robust aufgestellt. Solche Schutzmechanismen – ähnlich wie sie etwa der Luftfahrtzulieferer FACC nutzt – verschaffen dem Unternehmen Luft in einem zunehmend volatilen Handelsumfeld.

Zusätzlich wird ein Teil des Primäraluminiums aus der kanadischen Beteiligung Alouette sukzessive nach Europa umgeleitet – statt wie bisher in die USA. Die Beteiligung liefert jährlich rund 120.000 Tonnen Rohaluminium. Ziel ist es, doppelte Zollbelastungen auf der gesamten Lieferkette zu vermeiden.

>>> Greiner: Investitionen in Österreich – Werkschließungen in Deutschland