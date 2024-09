© Industriemagazin

Northvolt passt seine Strategie nun in mehreren Bereichen an. Besonders betroffen ist die Herstellung von Kathodenmaterial, einem zentralen Bestandteil für Batterien in Elektrofahrzeugen. So wird der Bau einer Anlage zur Produktion dieses Materials am Hauptsitz in Skelleftea vorerst gestoppt, während die Zellproduktion dort weiterläuft.

Auch die geplante Errichtung einer Kathodenfabrik im schwedischen Borlänge wird nicht weiter verfolgt. Stattdessen plant Northvolt, das dortige Gelände zu verkaufen. Das Unternehmen hatte das Areal 2022 erworben und wollte rund 1.000 Arbeitsplätze schaffen. Die schwedische Wirtschaftszeitung „Dagens Industri“ berichtete kürzlich über die Unsicherheit des Projekts.



Zudem sucht Northvolt für seine Produktionsstätte im polnischen Danzig einen Investor. In der Hafenstadt betreiben die Schweden eine der größten europäischen Fabriken für Batteriespeichersysteme, in der derzeit etwa 300 Menschen beschäftigt sind. Die Vorhaben von Northvolt in Deutschland und Kanada sind von diesen strategischen Anpassungen zunächst nicht betroffen. Allerdings könnten die geplanten Erweiterungen der Werke in beiden Ländern möglicherweise verzögert werden, wie aus Unternehmenskreisen verlautete.