Automotive Maschinenbau : Europas Industrie im Stresstest: Wo jetzt noch Wachstum entsteht

06.05.2026
Lesezeit: ca. 14 Minuten
Europas Industrie steht unter Druck - und beginnt, sich neu zu justieren. Zwischen Rohstoffrisiken, fragilen Lieferketten und neuen Machtzentren suchen Unternehmen nach Wachstum dort, wo der Zugriff auf Rohstoffe, Energie und Märkte neu verhandelt wird.
2605 Online Aufmacher Europa Multipolare Welt

Europas Industrie muss seine Wachstumslogik neu schreiben, kann dabei aber durchaus auf Erfolge blicken

- © Adobe Stock, bearbeitet mit KI

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 9,90
Erstveröffentlichung
06.05.2026
Letzte Aktualisierung
06.05.2026
Daniel Pohselt