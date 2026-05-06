Für Karlheinz Wex ist die aktuelle Rohstoffkrise kein plötzliches Ereignis, sondern die Zuspitzung einer Entwicklung, vor der Plansee seit Jahren warnt. Der CEO des Tiroler Werkstoffkonzerns beschreibt den Wolfram-Markt als Paradebeispiel dafür, wie sehr industrielle Versorgungssicherheit von geopolitischen Abhängigkeiten geprägt ist. Plansee bewege sich seit jeher in einer „sehr speziellen Welt“, sagt Wex, weil der Konzern auf Rohstoffe fokussiert sei, die als kritisch gelten. Bei Wolfram sei das besonders ausgeprägt: Herkunft, Lieferketten und Konfliktfreiheit würden seit Jahren genau auditiert. Für Plansee habe daraus schon früh eine strategische Konsequenz resultiert: weg von einseitigen Bezugsquellen, weg von China-Abhängigkeit, hin zu einem System aus eigener Absicherung durch Recycling und langfristigen Partnerschaften.



Der Ausgangspunkt dieser Strategie reicht laut Wex weit zurück. Bereits 2008 habe Plansee den Schritt zur Rückwärtsintegration gesetzt. Ziel sei gewesen, sich im Wolfram-Sourcing unabhängiger von China zu machen. Plansee baute das Recycling systematisch aus, übernahm 2008 den US-Wolframpulverspezialisten GTP von Osram, entwickelte neue Recyclingtechnologien weiter, kaufte mit Tikomet Oy in Finnland zusätzliche Kompetenzen zu und baute mit der Übernahme des Schrotthändlers Stadler in Deutschland auch die dazugehörige Logistik auf. Heute sieht er darin einen klaren Wettbewerbsvorteil.

Das recycelte Material habe einen vier- bis fünfmal kleineren CO2-Fußabdruck als Material aus der Mine und sichere die Unabhängigkeit von China. Rund 80 Prozent der Minenaktivitäten bei Wolfram liegen in China. Lange Zeit habe das Land den Weltmarkt nicht nur dominiert, sondern auch mit seiner Politik geprägt: China habe den Markt phasenweise „geflutet“, woraufhin Projekte im Westen wirtschaftlich nicht mehr tragfähig gewesen seien. Wex verweist dabei auch auf Österreich: Selbst die Wolfram-Mine Mittersill sei zeitweise stillgelegt worden, weil das Preisniveau zu niedrig gewesen sei. Das Problem dabei: Eine Mine lässt sich rasch schließen, aber nur sehr langsam wieder hochfahren. Genau diese Trägheit des Systems spüre der Westen jetzt.

Warum der Westen jetzt unter Druck gerät



Die Lage hat sich nach seiner Schilderung in den vergangenen drei Jahren dramatisch verschärft. China habe seine Minenproduktion zurückgenommen, Lizenzen reduziert und sei im vergangenen Jahr vom Nettoexporteur zum Nettoimporteur geworden. "Aus China kommt nur mehr wenig raus“, sagt Wex. In der Folge sei der Wolfram-Preis innerhalb eines Jahres geradezu explodiert. Die Notierung sei von rund 400 bis 450 Dollar pro MTU (metric ton unit) auf mehr als 3.000 gestiegen. In diesem Umfeld steigen laut Wex einzelne Marktteilnehmer aus rohstoffintensiven Produkten aus, vor allem dort, wo die Margen gering sind. Bei bestimmten Vorprodukten sei Plansee im Westen inzwischen der letzte verbliebene Anbieter, der Kunden noch verlässlich versorgen könne. Als Beispiel nennt er Hartmetallstäbe, also jenes Formmaterial, aus dem später Werkzeuge gefertigt werden. Wettbewerber würden solche Produkte teils nicht mehr verkaufen, weil sie das knappe Material für die eigene Fertigung benötigten.



Wex zeichnet dabei ein Bild von China als strategisch denkendem Rohstoffakteur, der Wolfram am Heimmarkt um rund 20 Prozent günstiger anbietet als im Westen und damit die eigene Industrie stützt. Zum anderen sieht er in den jüngsten Exportrestriktionen bei verschiedenen Industriematerialien einen politischen Hebel, möglicherweise auch als Reaktion auf die US-Zollpolitik. Entscheidend sei für ihn aber etwas Grundsätzlicheres: China sichere sich seit Jahren gezielt jene Materialien, die es selbst für seine industrielle Entwicklung braucht, etwa Lithium oder Kobalt, und lege darüber hinaus Sicherheitsbestände an. "Diese langfristige Logik fehlt in Europa weitgehend", sagt Wex. Der Critical Raw Materials Act sei zwar ein Schritt, sagt er, doch daraus sei noch keine "operative Rohstoffstrategie" entstanden.

Die Mine in Südkorea geht in den Hochlauf



Plansee hat daraus Konsequenzen gezogen. Eine davon ist die strategische Entwicklung der Sangdong-Mine in Südkorea, die Wex als größtes potenzielles Wolfram-Minenprojekt für den Westen bezeichnet. Die Mine war nach dem Zweiten Weltkrieg über Jahrzehnte in Betrieb, wurde aber vor rund 20 Jahren geschlossen, weil die Preise zu niedrig waren. Vor acht Jahren begann Plansee gemeinsam mit dem Partner Almonty, dieses Projekt systematisch wieder aufzubauen. Almonty sicherte sich die Minenrechte, Plansee unterstützte das Vorhaben über Abnahmeverträge, inklusive eines Mindestpreises. Hinzu kamen Finanzierungsbausteine mit einer Garantie der OeKB sowie einer Finanzierung über die deutsche KfW. Wex betont, dass Plansee damit ein erhebliches Risiko übernommen habe, weil die öffentliche Hand dieses Risiko nicht in entsprechender Form mitgetragen habe. Für den Konzern sei das dennoch logisch gewesen: Auch wer stark auf Recycling setzt, brauche einen Teil Primärmaterial aus der Mine.



Entscheidend ist nun die Frage des Timings. Die Mine ist in der Hochlaufphase. Das Herauslösen des Materials aus dem Berg funktioniere bereits. In Betrieb genommen werde jetzt schrittweise die erste Aufbereitungsstufe. Dort werde das Erz, das im Rohzustand womöglich nur 0,2 bis 0,5 Prozent Wolfram enthalte, durch Mahlen und weitere Verarbeitungsschritte zu einem Konzentrat mit rund 66 Prozent Wolframanteil aufbereitet. Dieses Material soll dann in Big Bags geliefert werden. Plansee hat sich laut Wex 100 Prozent der ersten Ausbaustufe gesichert. Material habe Plansee bereits erhalten, aktuell sei Almonty dabei, die Mine endgültig live zu schalten. Plansee ist laut Wex zudem mit zehn Prozent an Almonty beteiligt und zählt zu den größten Aktionären.

Trotz des Ausbaus neuer Wolfram-Minenkapazitäten bleibt Recycling für Wex der Kern des Modells. Der aktuelle Recyclinganteil liege bei rund 89 Prozent. Mit Blick auf 2030 werde der Anteil von Minenmaterial zwar etwas steigen, Recycling solle aber langfristig immer noch bei etwa 75 Prozent liegen. Die südkoreanische Mine ist damit aus seiner Sicht keine Abkehr vom Kreislaufmodell, sondern eine "zusätzliche Absicherung".



In dieses Bild passt auch der Seitenblick au die chilenische Molymet. Plansee hat den Anteil an dem börsennotierten Unternehmen, hinter dem mehrere Familien stehen und der der weltweit größte Verarbeiter von Molybdän-Konzentraten und Plansee-Hauptlieferant für Molybdäntrioxid ist, auf knapp über 30 Prozent aufgestockt.