Lithium bildet die Basis für Lithium-Ionen-Batterien, die nahezu in allen Smartphones, Laptops und Elektrofahrzeugen weltweit verbaut sind. Diese Batterien sind Teil einer sensiblen Wertschöpfungskette, die größtenteils unter chinesischer Kontrolle steht – von der Aufbereitung des Rohstoffs bis hin zur Produktion der Endprodukte. Etwa 85 Prozent der globalen Batterieherstellung entfallen auf China. Europas Bemühungen um den Ausbau erneuerbarer Energien und Elektromobilität machen den Kontinent besonders verwundbar gegenüber Störungen in diesen Lieferketten.

Die Hauptförderländer für Lithium sind Australien, Chile und China. Aufgrund dieser begrenzten geografischen Verteilung zählt die EU Lithium zu den sogenannten kritischen Rohstoffen. Um ihre Abhängigkeit zu reduzieren, hat die EU im Jahr 2024 den Critical Raw Materials Act verabschiedet. Dieser sieht vor, dass bis 2030 mindestens zehn Prozent des jährlichen Lithiumbedarfs innerhalb Europas gedeckt werden sollen. Fachleute sehen jedoch Nachholbedarf bei der Finanzierung. Die European Initiative for Energy Security plädiert daher für den Aufbau eines europäischen Netzwerks, das Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette koordiniert.