Die in der ASCII-Studie aufgezeigten Abhängigkeiten und das volatile geopolitische Umfeld haben konkrete Auswirkungen auf das Management von Lieferketten. Dabei wird deutlich, dass klassische Ansätze – etwa das Just‑in‑Time-Prinzip – nicht mehr ausreichen, um Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten. Unternehmen stehen unter Zugzwang, ihre Strategien an die neuen Realitäten anzupassen.

1. Diversifizierung statt Konzentration

Ein zentrales Ergebnis der ASCII-Studie ist die hohe Verwundbarkeit durch einseitige Abhängigkeiten von einzelnen Ländern – etwa bei biomedizinischen Vorprodukten aus den USA oder kritischen Rohstoffen aus China (ASCII, 2026). Die EU-Kommission hat mit dem Critical Raw Materials Act 2023 bereits rechtliche Grundlagen geschaffen, um die Bezugsquellen strategischer Materialien zu verbreitern und europäische Produktion zu fördern. Auch die OECD empfiehlt in ihrem Supply Chain Resilience Toolkit 2022, strukturelle Konzentrationen in der Lieferkette durch geografische Diversifizierung, Mehrlieferantenstrategien und „Friendshoring“ zu entschärfen.

2. Resilienzplanung als neuer Standard

Spätestens seit der COVID-19-Pandemie und den Engpässen bei Mikrochips und medizinischer Ausrüstung ist klar: Versorgungssicherheit verlangt nach struktureller Resilienz. Die OECD betont in ihrem Bericht Building Resilient Supply Chains (2022), dass Lagerhaltung, Redundanz in Transportwegen und langfristige Kontrakte heute ein zentraler Teil der Unternehmensplanung sein müssen. Auch McKinsey weist in seiner Studie Risk, resilience, and rebalancing in global value chains (2020) darauf hin, dass Unternehmen, die auf „Just-in-Case“-Modelle umstellen, Krisen besser bewältigen konnten. Die ASCII-Studie ergänzt diese Perspektive um den Vorschlag strategischer Reserven für schwer ersetzbare Schlüsselprodukte – insbesondere im biomedizinischen Bereich (ASCII, 2026).

3. Transparenz und Risikoanalyse entlang mehrstufiger Lieferketten

Ein wesentliches Risiko liegt oft nicht in der ersten, sondern in tieferliegenden Lieferkettenebenen. Die ASCII-Studie hebt hervor, dass gerade indirekte Abhängigkeiten – etwa wenn US-Produkte aus Drittstaaten weiterverarbeitet werden – häufig unterschätzt oder gar nicht erfasst werden. Deloitte empfiehlt in seinem Third-Party Risk Report von 2023, Lieferketten bis zur dritten und vierten Stufe transparent zu machen, um systemische Risiken frühzeitig zu erkennen. Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert in seinen Handlungsempfehlungen 2022 die Etablierung von End-to-End-Transparenz als Grundvoraussetzung für strategisches Supply Chain Management.

4. Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik

Der wohl deutlichste Paradigmenwechsel: Lieferkettenrisiken sind nicht mehr nur betriebswirtschaftliche, sondern zunehmend sicherheitspolitische Fragen. Die neue US-Sicherheitsstrategie von 2025 etwa stuft Handelsabhängigkeiten ausdrücklich als nationales Sicherheitsrisiko ein – ein Schritt, der die Handels- und Zollpolitik tiefgreifend beeinflusst. Auf EU-Ebene wurde mit der Economic Security Strategy 2023 eine eigene Plattform zur strategischen Resilienzpolitik geschaffen, um kritische Industrien gegen externe Schocks zu schützen. Die ASCII-Studie schlägt vor, dass Unternehmen ihre Risikostrategien enger mit staatlichen Vorgaben verzahnen – etwa über öffentlich-private Partnerschaften, Frühwarnsysteme oder gemeinsame Risikoanalysen mit Behörden.