Volkswagen geht in Sachsen neue Wege: Im Werk Zwickau, bisher bekannt als Europas größtes E-Autowerk des Konzerns, beginnt der Autohersteller mit dem systematischen Recycling von Fahrzeugen. Das neue Geschäftsfeld wurde am Dienstagvormittag offiziell vorgestellt – und markiert eine strategische Reaktion auf mehrere Herausforderungen der Automobilbranche.

Ab sofort sollen dort Fahrzeuge demontiert, Bauteile geprüft, Rohstoffe zurückgewonnen und Komponenten wiederverwendet werden. Ab 2027 will Volkswagen die Kapazität schrittweise ausbauen, um bis zum Jahr 2030 bis zu 15.000 Autos jährlich zu zerlegen. Der neue Fokus auf Kreislaufwirtschaft ist Teil der Vereinbarung mit der IG Metall, die im Rahmen des sogenannten „Weihnachtsfriedens“ Ende 2024 getroffen wurde.

Die Maßnahme soll nicht nur ökologische Vorteile bringen, sondern auch ökonomisch und strategisch wirken: Rohstoffe werden knapper, teurer und sind zunehmend geopolitischen Risiken ausgesetzt. Gleichzeitig verschärfen sich die gesetzlichen CO₂-Vorgaben in Europa. Dazu kommen sinkende Margen im E-Autogeschäft und Überkapazitäten in der Produktion.