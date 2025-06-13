Die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen könnte bis 2030 weltweit zu einem erheblichen Lithium-Mangel führen. Trotz ambitionierter Ausbaupläne bei der Förderung des essenziellen Rohstoffs dürfte das Angebot nicht ausreichen – betroffen sind laut einer aktuellen Studie sowohl Europa als auch die USA und China.

Die Untersuchung, die von der East China Normal University in Shanghai und der Universität Lund in Schweden veröffentlicht wurde, prognostiziert besonders für Europa massive Engpässe. Zwar soll die EU-Fördermenge bis 2030 auf rund 325.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent pro Jahr steigen, doch die erwartete Nachfrage liegt mit 792.000 Tonnen mehr als doppelt so hoch.

"Lithium ist heute so wichtig wie Benzin in der industriellen Revolution", betont Qifan Xia, Mitautor der Studie. "Die Lithiumreserven sind zwar weltweit beträchtlich, aber ungleichmäßig auf die verschiedenen Länder verteilt." Das stelle große Herausforderungen dar, den steigenden Bedarf zu decken. Ohne rasches Handeln drohten laut Xia erhebliche Rückschläge bei den globalen Klima- und Energiewendezielen.