Ein Jahr nach dem sogenannten Liberation Day – dem Zeitpunkt, ab dem die USA unter Donald Trump Zölle von bis zu 15 Prozent auf nahezu alle EU-Waren einführten – bleibt die Unsicherheit für europäische Unternehmen hoch. EU-US-Abkommen sind noch nicht abgeschlossen, offene Fragen rund um Rückforderungen zu Unrecht erhobener Zölle stehen weiterhin im Raum. Das berichtete Marc Wege, Zollberater bei Siemens Energy Austria, beim VNL-Powerday.

Wie stark sich die US-Zölle auf die europäische Wirtschaft auswirken, zeigt eine Studie des WIFO und des ASCII aus dem Vorjahr. Besonders aufschlussreich ist dabei ein auf den ersten Blick paradoxer Befund: Eine Volkswirtschaft wie Österreich, die weniger als zehn Prozent ihrer Waren direkt in die USA exportiert, leidet überproportional stark. Der Grund liegt in der tiefen Einbettung österreichischer Unternehmen in europäische Produktionsnetze. „Nicht der direkte Handel mit den USA, sondern indirekte Effekte über europäische Lieferketten sind der Hauptgrund für die Einbußen", erklärte Asjad Naqvi, Senior Economist am WIFO. Die Studie geht von einem möglichen Rückgang der österreichischen Wirtschaftsleistung um 0,31 Prozent aus, die industrielle Wertschöpfung könnte um 0,56 Prozent sinken.

Der Mechanismus dahinter: Wenn ein französischer oder italienischer Großkonzern aufgrund der US-Zölle weniger exportiert, sinkt automatisch auch der Bedarf an österreichischen Zwischenprodukten. „Österreichische Unternehmen liefern zentrale Zwischenprodukte an große europäische Hersteller. Wenn dort aufgrund der US-Zölle die Nachfrage sinkt, überträgt sich dieser Effekt über den europäischen Binnenmarkt auch auf österreichische Zulieferer", so Klaus Friesenbichler, stellvertretender Direktor des ASCII. Zwei Drittel der wirtschaftlichen Verluste stammen der Studie zufolge nicht aus direkten Exportausfällen gegenüber den USA, sondern aus rückläufiger Nachfrage innerhalb Europas. Besonders betroffen sind neben Österreich Länder wie Frankreich, Italien und Finnland, die als zentrale industrielle Knotenpunkte in Europa fungieren.

Friesenbichler warnt vor einem „systemischen Risiko": „Auch geringe Abschwächungen der europäischen Industrie können sich über die verflochtenen Lieferketten deutlich auf Produktion, Beschäftigung und Einkommen in Österreich auswirken."

Neben dem US-amerikanischen Handelskonflikt wies Wege beim VNL-Powerday auch auf die wachsende Bedeutung anderer Wirtschaftsblöcke hin. Das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen eröffnet neue Chancen im Automotive-Sektor, wenngleich Landwirtschaftszölle kontrovers bleiben. Die BRICS-Staaten und potenzielle Beitrittskandidaten repräsentieren gemeinsam fast die Hälfte der Weltbevölkerung und rund 38 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung und streben eine multipolare Wirtschaftsordnung an – ein Faktor, den europäische Unternehmen bei ihrer Marktausrichtung zunehmend berücksichtigen müssen. Im Bereich Regulierung macht zudem die CBAM-Bepreisungsphase CO₂-Emissionen in Drittländern wirtschaftlich relevant, und die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) tritt gestaffelt in Kraft.