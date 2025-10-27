Bereits im Vorfeld der Gespräche hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf eine tiefgreifende Neuausrichtung der europäischen Rohstoffpolitik gedrängt. „Das Ziel ist, kurz-, mittel- und langfristig den Zugang zu alternativen Quellen von kritischen Rohstoffen für unsere europäischen Industrien sicherzustellen“, sagte sie am Samstag bei der Konferenz Berlin Global Dialogue.

>>> Risiko Rohstoffe: Chinas Griff nach Europas Industrie

Die EU arbeite an einem umfassenden Plan zur Verringerung der Abhängigkeit von China bei der Versorgung mit kritischen Rohstoffen. Dabei orientiere sich Brüssel „an der Initiative, die uns geholfen hat, gemeinsam die Energiekrise zu überwinden, nachdem (Russlands Präsident Wladimir) Putin uns den Zugang zu russischen fossilen Brennstoffen verwehrt hatte.“

Ein zentrales Element sei dabei das Recycling. „Manche Unternehmen können bis zu 95 Prozent von kritischen Rohstoffen und Batterien recyceln“, betonte von der Leyen. Gleichzeitig werde die EU „Partnerschaften zu kritischen Rohstoffen mit Ländern wie der Ukraine, Australien, Kanada, Kasachstan, Usbekistan, Chile und Grönland“ anstreben.