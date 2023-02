Die Meldung kommt recht trocken daher, denn der Rosenbauer-Konzern ist mitten in einem Prozess, den man "Abhärtung des Geschäfts" nennt: "Nach Vorliegen der ungeprüften Dezember-Ergebnisse sämtlicher Konzerngesellschaften muss der Rosenbauer Konzern seinen Ausblick für 2022 teilweise revidieren" heisst es in einer Aussendung des Feuerwehrausrüsters. Der Vorstand erwartet demnach für das zurückliegende Geschäftsjahr bei einem Umsatz von zirka 1 Milliarde Euro eine negative EBIT-Marge von rund -1 % (vormals: „positives EBIT“).

Als Gründe dafür werden die anhaltenden Lieferkettenstörungen und teils massive Materialpreiserhöhungen, die die Fahrzeugfertigung in Europa und in Nordamerika beeinträchtigt haben, genannt. Die stark gestiegenen Materialkosten konnten die Leondinger aufgrund langfristiger Lieferverträge erst seit Herbst im Wege erneuter Preisanpassungen und nur zum Teil an die Kunden weitergeben, erklärte der seit August 2022 im Amt befindliche neuen CEO Sebastian Wolf, der zuvor als CFO neben Dieter Siegel beim Feuerwehrausrüster Rosenbauer tätig war, noch im November.



Zwischen Jänner und September bewegten sich die Verkaufserlöse der Rosenbauer International AG "trotz der schwierigen Materialversorgung" mit 651,2 Mio. Euro in etwa auf dem Niveau der Vorjahresperiode (649,5 Mio. Euro), wie der Konzern weiters mitteilte.



Auch Sondereffekte wie Restrukturierungsmaßnahmen belasten den Konzern, das Programm "Refocus, Restart" mit Wertanalysen, Maßnahmen zur gesteigerte Produktionseffizienz sowie Materialreduktion soll mittelfristig 31 Millionen Euro Ergebnisverbesserung bringen.



Doch auch das Russlandgeschäft belastet das Unternehmen: Auf Grund des fehlenden Zugriffs wird das Joint Venture in Russland im Jahresabschluss 2022 mit einem Effekt von rund -6 Millionen Euro im Finanzergebnis entkonsolidiert. Rosenbauer beschäftigte per 30. September 2022 weltweit 4.088 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Vorläufigen Ergebnisse 2022 werden am 17. Februar 2023 veröffentlicht.