Jenen Algorithmus entwickelt Fraunhofer Austria, das Forschungsinstitut hat im Projekt die Konsortialträgerrolle inne. Gruber ist Big-Data-Spezialist, als solcher ist ihm das Verknüpfen von abertausenden Datenpunkten berufliche Erfüllung. Und auch Zahlenspiele mag er, wenn deren Ausgang überzeugender Natur ist, wie hier: Rund 160.000 Pkw befahren die Wiener Tangente jeden Tag, die Transportkapazität von umgerechnet 430 Lkw liegt demzufolge also brach. Diese zu nutzen, ist etwa in den USA schon gang und gäbe – Uber und Walmart setzen im B2C-Bereich auf Vernetzung von Privatpersonen auf Plattformen.



Eine industrielle flächendeckende Nutzung ist jedoch Neuland – weckt aber mit Blick auf die kombinierte Logistik der Zukunft, in der auch Drohnen mit Lieferungen in luftigen Höhen unterwegs sein werden, das Interesse so manchen Unternehmens. So sind im Projekt Stand PI der in Wien domizilierte Industrie- und Energietechnikhändler Schrack und der Wiener Neudorfer Transportlogistiker Johann Weiss mit an Bord. Letzterer etwa kann der Idee einiges abgewinnen, Fahrern eines Netzwerkverbunds über eine Software bisher nur bruchstückhaft vorhandene Parameter wie Live-Wetterdaten oder Staumeldungen „wie Nachrichten“ an Bord einzuspielen. „Je vorausschauender wir fahren, umso besser“ sagt Verkaufsleiter Peter Banovits.



Freilich: In den speditionellen Haupttätigkeiten des 1955 gegründeten Logistikbetriebs mit aktuell 13 Depots und 330 Lkw sowie 22.000 Palettenstellplätzen – namentlich Sammelguttransporte – sei ein Add-on-Szenario für den Pakettransport per Privat-Pkw wenig sinnvoll. „Rund 800 bis 1000 Pakete übergeben wir täglich an unseren Paketdienst, das ist preislich und ablauftechnisch schwer zu toppen“, meint Banovits. Jedoch findet er den Ansatz, durch die Kraft der Vernetzung mit anderen Transportunternehmen gemeinsam auf optimale Fahrzeugauslastung zu kommen, hochgradig verfolgenswert. Und was den KEP-Bereich betrifft: „Verlader könnten sich die taggleiche Zustellung von Paketen selbst organisieren“, so der Experte. Um etwa ein Nachhaltigkeitsstatement zu setzen – oder einfach nur, wenn es eilt.



Mit Testsendungen unter den Projektpartnern will Fraunhofer Austria erproben, wie sich der Ansatz in der Praxis schlägt. Gewiss von Vorteil: Mit Checkrobin ist auch ein Plattformbetreiber, der große Expertise in der Bündelung von Versandvolumen hat, an Bord.