Robert Fessler kennt die vielfältigen Betätigungsfelder, auf denen Einkaufsabteilungen in Unternehmen operieren müssen. Zwölf Jahre arbeitet er nun bei SAP, seit fast fünf Jahren leitet er den Bereich SAP Business Netzwerk für die Regionen Zentral- und Osteuropa, auf dem rund fünf Millionen Mitglieder miteinander Geschäfte tätigen. Mit der voranschreitenden Digitalisierung haben sich glücklicherweise nicht nur die Aufgaben, sondern auch Möglichkeiten von Einkäufern vervielfacht. "Einkauf bedeutet viel mehr, als nur auf Einkaufskosten zu schielen“, sagt Fessler. „Heute gestaltet der Einkauf die Zukunftsfähigkeit und das Wachstum des Unternehmens aktiv mit.“



Energiekrise, Krieg und Engpässe in Lieferketten spornten die Einkaufsabteilungen in den vergangenen Monaten zu Höchstleistungen an und trugen laut Fessler zu einer neuen Stellung des Einkaufs bei. „Diese wird sich in den nächsten Dekaden verfestigen“, ist sich Fessler sicher. Mit dem im Jänner 2023 in Kraft tretenden deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) – einem Vorboten eines europäischen Regelwerks – kommen neue Pflichten auf Unternehmen zu.

So müssen Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitern (ab 2024: ab 1.000) unter anderem eine Bewertung zur Ermittlung etwaiger Menschenrechts- und Umweltrisiken in der Lieferkette vornehmen. Aspekte des Risikomanagements, "die nun ebenso auf die Agenda der Einkaufsabteilungen rücken", sagt Fessler. Denn im Zielszenario könnten Informationen und Daten automatisiert oder zumindest teilautomatisiert durch die Systeme der Handelspartner wandern - und dort auch angereichert werden.



Besondere Verantwortung

Wer sich also damit beschäftigt, welcher Umgang mit Lieferanten in Zukunft zu pflegen ist, welche sozialen und ökologischen Aspekte es zu berücksichtigen gilt und wie am Ende alle Protagonisten in der Wertschöpfungskette profitieren können, kann sich das SAP Business Netzwerk sowie die Beschaffungs- und Supply-Chain-Lösungen des spezialisierten Herstellers von Unternehmenssoftware näher ansehen. Denn bei SAP ist man sich seiner Rolle bewusst: Wer Wirtschaftsprozesse durchdringt wie die Walldorfer, steht jetzt eben auch in der Verantwortung, "Transparenz in die Lieferketten zu bringen", sagt Robert Fessler.



Dass die Klimakonferenz "auf gut deutsch in die Hose gegangen" ist, sei für Fessler in erster Linie ein zusätzlicher Ansporn. "Wir sind uns ja alle einig, am Scheidepunkt zu stehen", sagt er. Wer nach den deutschen "Minimalforderungen" im LkSG mit zahnlosen EU-Vorgaben spekuliert, könnte falsch liegen: Die EU werde "viel eher nachlegen", glaubt Fessler, der wenig davon hält, jetzt den Teufel an die Wand zu malen. Vielmehr wählt er die optimistische Perspektive. Einer etwaigen Sorge vor überbordender Bürokratie hält er entgegen, dass Daten zur Nachhaltigkeit in den Lieferketten wie etwa Zertifikate im Bereich Umwelt und Menschenrechte lediglich im System des Lieferanten vorzuhalten sind und automatisiert – seltener noch per Fragebogen – von sämtlichen Käufern aus dem System eingeholt werden. Eine Lösung aus dem Hause SAP, die hier automatisiert unterstützt, sei SAP Ariba Supplier Risk.