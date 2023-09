Außerdem werde die Kommission ein "Paket für die Windkraft in Europa" vorstellen. Ziel soll dabei die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und die Verbesserung von Auktionssystemen "in der gesamten EU" sein. Als Zugeständnis an von der Leyens eigene konservative EVP-Fraktion im EU-Parlament kann wohl auch die starke Betonung der wirtschaftlichen Aspekte des Klimaschutzes verstanden werden. Diese war zuletzt beim Klimaschutz auf die Bremse getreten und hatte mehr Rücksicht auf die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft gefordert.

Die Bedeutung der Dekarbonisierung der Wirtschaft betonte die Kommissionschefin in ihrer Rede aber auch. Sie bezog sich dabei auf die Hitzewellen in ganz Europa sowie auf die Waldbrände und Überschwemmungen in Griechenland und Spanien. "Dies ist die Realität eines Planeten, der kocht", so ihr Appell.

Von der Leyen schlug mehrere Initiativen zur Bewältigung der drei großen wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit vor: Arbeitskräftemangel, Wettbewerbsfähigkeit und Rahmenbedingungen für europäische Unternehmen. Sie habe den ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, gebeten, einen Bericht über die Zukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit zu erstellen. Zur Vorbereitung des Arbeitsmarktes auf die Zukunft und zur Bekämpfung des Fach- und Arbeitskräftemangels will die Kommission gemeinsam mit der belgischen Ratspräsidentschaft im kommenden Jahr erneut einen Gipfel mit den Sozialpartnern in Val Duchesse einberufen.