Die Dekarbonisierung in der Logistik- und Transportindustrie hat neben dem CO2-freien Transport jedoch noch wichtige weitere Dimensionen, in denen die Branche in den kommenden Jahren große Fortschritte machen wird. So arbeiten große Teile der Logistikwirtschaft bereits mit Hochdruck an der Etablierung von regionalen Kreislaufwirtschaften.



Die Wiederverwendung von Rohstoffen, Verpackungen und Ladehilfen ist aus Sicht von Branchenexperten neben dem Einsatz von E- und Schienenfahrzeugen ein großer Hebel auf dem Weg zur Klimaneutralität. Zwei von drei befragten Managern messen ihr hohe Bedeutung zu – auch wenn die Rückführung von Verpackungen im Konsumentenmarkt deutlich schwieriger durchzusetzen ist als im B2B-Segment. Das liegt an stark individualisierten Verpackungen und an der Vielzahl an Anbietern.



Die Heterogenität von Produkten und Prozessen erschwert die Bemühungen um eine Kreislaufwirtschaft ganz generell. Dafür wären neue Standards und Normungen dringend festzulegen, sagen drei von vier Befragten. Standards können durch Industrieverbände, kooperierende Transport- und Logistikunternehmen oder staatliche Einrichtungen festgelegt werden. Hauptsache ist, dass Initiativen gesetzt werden. Unter Zugzwang kommen die Unternehmen auch dadurch, dass das Thema Kreislaufwirtschaft nicht zuletzt für Investoren und Kapitalgeber als ESG-Kriterium immer wichtiger wird.



Eng mit der Kreislaufwirtschaft ist auch die Regionalisierung von ausgewählten Beschaffungs- und Absatzwegen verbunden, eine Folge der krisenbedingten Lieferengpässe und Lieferkettenstörungen. Re- und Nearshoring, erhöhte Lagerbestände sowie diversifizierte Beschaffung werden hier als wichtige Anpassungen genannt. Dadurch ergeben sich neben mehr Resilienz auch Nachhaltigkeitsvorteile durch kürzere Transportwege und höhere Transparenz.