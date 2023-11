Der Reputation Report untersucht zum dritten Mal die Internetreputation der 439 größten österreichischen Industrieunternehmen. Erstmals wurde nicht nur das Ansehen in Österreich, sondern auch das Ansehen österreichischer Unternehmen in Deutschland gemessen.



Basis für die Studie sind alle öffentlichen Aussagen von Unternehmen, die online verfügbar sind - in Nachrichtenmedien, Fachmedien, Social Media, Blogs, auf Verbandsseiten und vielem mehr. In Österreich waren das rund 198.000 Statements, in Deutschland knapp 536.000. Die Auswertung erfolgte für die Zeit vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023.



Gegenstand der Analyse war die Reichweite jeder dieser Aussagen. Mittels KI-gestützter Textanalyse wurde zudem die Tonalität (positiv, neutral oder negativ) in Bezug auf das jeweilige Unternehmen ermittelt. Zudem wurde jede Aussage einer der folgenden Dimensionen zugeordnet:

Produkte : Qualität, Preis-Leistung, Anwendungen

: Qualität, Preis-Leistung, Anwendungen Wirtschaftlichkeit : Profitabilität, Wettbewerb, M&A, Risikomanagement

: Profitabilität, Wettbewerb, M&A, Risikomanagement Nachhaltigkeit : Soziale Verantwortung, ökologische Nachhaltigkeit

: Soziale Verantwortung, ökologische Nachhaltigkeit Management : Wertverständnis, Leadership, Führungspersonal

: Wertverständnis, Leadership, Führungspersonal Arbeitgeber : Mitarbeiterorientierung – und zufriedenheit, Jobsicherheit

: Mitarbeiterorientierung – und zufriedenheit, Jobsicherheit Innovation: Produktneuheiten, Technologien, Forschung & Entwicklung

Für jede Dimension wurden Reputationswerte und für jede Branche ein Gesamtwert aus Reichweite, Tonalität und Zuordnung berechnet. Der Reputationswert 10 auf der zehnstufigen Skala wurde dem jeweils besten Unternehmen der Branche zugeordnet. Entsprechend abgestuft folgen die weiteren Unternehmen der Branche. Für die Darstellung im Branchenmagazin wurden die Punkte der Dimensionen in eine Skala mit einem, zwei oder drei Sternen übersetzt.