Der deutsche Volkswagen-Konzern hält angesichts enttäuschender Ergebnisse bei der Kernmarke VW Pkw an seinem Sparprogramm fest. Details seien in den Gesprächen mit der Arbeitnehmerseite noch nicht festgelegt worden, räumte Finanzvorstand Arno Antlitz am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalszahlen ein. Die Notwendigkeit, die Rendite zu steigern, sei aber auch durch die Zahlen des dritten Quartals belegt.

"Betrachtet man allein die operative Marge im dritten Quartal, dann sollte uns das ein Warnsignal sein", sagte Antlitz in einem Videointerview. "6,2 Prozent Umsatzrendite sind zu wenig, um entschlossen in die Zukunft investieren zu können." Das gelte umso mehr für die Kernmarke Volkswagen. "Deshalb müssen wir die Situation jetzt rasch verbessern."