Europa ist bei der Ansiedlung wichtiger Technologien einen Schritt weiter gekommen: Der US-Konzern Wolfspeed will im Saarland eine Chipfabrik bauen. Die Fabrik soll auf dem Gelände eines ehemaligen Kohlekraftwerks an der Saar entstehen. Nach einem Bericht des "Handelsblatts" beteiligt sich der deutsche Autozulieferer ZF Friedrichshafen an dem Projekt, in das auch öffentliche Gelder fließen sollen. Bund und Land seien bereit, über das EU-Förderprogramm IPCEI erhebliche Zuschüsse zu leisten und hätten bereits die Genehmigung in Brüssel beantragt, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person. "Das grüne Licht der EU-Kommission steht noch aus." Scholz und Habeck rechneten mit einer Genehmigung.

Die Chipfabrik im Saarland wird nach der geplanten Halbleiterfertigung des US-Konzerns Intel in Magdeburg ein weiterer Baustein zur Sicherung der Lieferketten für die Automobil- und Elektronikindustrie. Auch die deutschen Schwergewichte Bosch und Infineon investieren mit staatlicher Unterstützung Milliarden in Chipfabriken in Dresden. Intel hatte im vergangenen Jahr angekündigt, im Rahmen eines 80-Milliarden-Euro-Investitionsprogramms in Europa zwei Fabriken für 17 Milliarden Euro in Magdeburg zu bauen. Medienberichten zufolge verzögern sich die Pläne jedoch wegen Unklarheiten über die Höhe der staatlichen Förderung. Intel kämpft inzwischen mit Verlusten, weil die Nachfrage nach Halbleitern mit der Konjunkturabkühlung wieder zurückgegangen ist.

Auch die Industrie warnt immer lauter vor Wettbewerbsnachteilen gegenüber den USA, seit US-Präsident Joe Biden im vergangenen Jahr den "Inflation Reduction Act", ein 370 Milliarden Dollar schweres Förderprogramm für klimafreundliche Technologien, angekündigt hat. So befürchtet der deutsche Verband der Automobilindustrie (VDA) eine Spirale des Protektionismus. "Die transatlantische Partnerschaft muss vertieft, statt mit Hürden versehen werden", erklärte VDA-Präsidentin Hildegard Müller.