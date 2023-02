Das Wirtschaftsministerium hebt die Vorteile des Technologiestandortes Israel hervor: Das Land habe eines der am höchsten entwickelte Hightech-Ökosysteme sowie die meisten Start-ups je Einwohner. Und 5,4 Prozent des BIP fließen in Forschung und Entwicklung - auch hier nimmt das Land unter den OECD-Staaten eine Spitzenstellung ein. Die Hightech-Exporte machen 54 Prozent an den Gesamtausfuhren aus. Mehr als 10 Prozent der Angestellten sind im Hightech-Bereich beschäftigt. Kooperationsmöglichkeiten mit israelischen Unternehmen sieht das Wirtschaftsministerium vor allem im Bereich Medizintechnik. Kooperationen könnten auch bei der Erschließung des US-Marktes von Vorteil sein, da - so das Ministerium - die meisten israelischen Medtech-Firmen in die USA expandieren.

"Aktuell sind bereits über 1.200 österreichische Unternehmen in Israel aktiv. Insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Industrie, Umwelttechnik, Abfallwirtschaft sowie Energiewirtschaft gibt es große Potenziale für heimische Betriebe", sagte Kocher. "Mit dem neuen Technologieabkommen stärken wir die länderübergreifende Zusammenarbeit zwischen israelischen und österreichischen Unternehmen und fördern die gemeinsame Forschungsarbeit", ergänzte der Minister.

"Durch internationale Kooperationen, wie dem beschlossenen Technologieabkommen, wird gezielter Know-how Transfer gefördert, wovon auch die Tourismusbranche profitieren kann", merkte Kraus-Winkler an.



Im Rahmen der Dienstreise trafen Kocher und Kraus-Winkler den israelischen Wirtschaftsminister Nir Barkat, den israelischen Tourismusminister Haim Katz und den Technologieminister Ofir Akunis. Die Reise wurde zur Stärkung der gemeinsamen Wirtschaftsbeziehungen und zur Bewerbung Österreichs als Tourismusland genutzt.