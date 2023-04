Liebe Leserin, lieber Leser!

Schon in die Poesiealben seiner Schulzeit schrieb er bei Berufswunsch: Chef von Blum. Heute ist jener Mann, der unser Cover ziert, dort angekommen: Mit seinem Cousin Martin führt Philipp Blum in dritter Generation eines der diskretesten Industrieunternehmen Österreichs. IM-Autor Daniel Pohselt traf den Chef des Beschlägeherstellers zum Interview am Firmensitz in Höchst. Wie der 43-jährige das Unternehmen schneller machen will, warum bei der Übergabe nichts dem Zufall überlassen wurde - und weshalb zwei Blums in der Chefetage besser sind als drei, lesen Sie hier.

Der Umsatz des Mautanbieters Kapsch TrafficCom wächst - erstmals ist wieder ein kleiner Gewinn geplant. Im Interview zieht Georg Kapsch Bilanz: Über selbstverschuldete Fehler, das Potenzial für neue, grüne Geschäftsmodelle, seine Pläne am Weg zur Umsatzmilliarde - und ob er es bereut, seine Funktion als Chef der IV nicht früher abgegeben zu haben. Das Interview lesen Sie hier.



Die Probleme, die sich beim Sondermaschinenbauer Khu die letzten Wochen hochschaukelten, dürften vielen bekannt vorkommen: Die Kostenexplosion bei Materialien und Energie, dazu die immer schwerer zu stemmende Projektvorfinanzierung zehrten die Gewinne auf. Was einen innovationsstarken Mittelständler an den Rand seiner Existenz geführt hat und warum der Gründer, Peter Khu, zuversichtlich auf den Ausgang eines Sanierungsverfahrens blickt, lesen Sie hier.



2020 gelang dem Gasmotorenhersteller Innio ein entwicklerischer Durchbruch: Erstmals wurde ein Motor aus Jenbach auf ein variables Wasserstoff-Erdgas-Gemisch umgerüstet. Jetzt wollen die Tiroler grünen Wasserstoff zum Goldstandard erheben. Wann die Pipline steht, was sie kann und wie sie den Produktionsstandort transformiert, lesen Sie hier.



Über Nacht hat ChatGPT AI-Anwendungen zum Massenphänomen gemacht.Alles ändert sich – aber gilt das auch für die Industrie? Dieser Frage geht IM-Autor Robert Weber nach, der mit einer Vielzahl von Anwendern in Österreichs Industrie gesprochen hat. Was dran ist am Hype und ob Maschinen auch irgendwann Maschinen bauen können, lesen Sie hier.



Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen mit der aktuellen Ausgabe von INDUSTRIEMAGAZIN.