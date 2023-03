Ab September 2023 wird Steyr Automotive exklusiv Palfinger Mitnahmestapler für den nordamerikanischen Markt montieren. Für den heimischen Kranspezialisten Palfinger ist Nordamerika der stärkste Wachstumsmarkt. Allein im Jahr 2022 trug die Region 23 Prozent zum Rekordumsatz von 2,2 Milliarden Euro bei. Dieses Ergebnis bestätigt den Fokus des Unternehmens auf die USA, Kanada und Mexiko. Noch im ersten Halbjahr 2023 wird Palfinger in Schaumburg, Illinois, in der Nähe von Chicago, sein neues Headquarter mit angeschlossenem Demo- und Trainingscenter eröffnen. Damit baut das Technologieunternehmen seine bestehende Präsenz mit Produktionsstandorten und einem großen Netzwerk an Servicepartnern nachhaltig aus. „Die nordamerikanische Wirtschaft erholt sich schnell“, so Andreas Klauser, CEO der Palfinger AG.

Die Kooperation mit Steyr Automotive sichert die Versorgung in den USA: „Diese strategische Partnerschaft ist ein Meilenstein in unserer über 90-jährigen Unternehmensgeschichte“, freut sich Andreas Klauser. „Sie ergänzt unser Produktionsnetzwerk, erfüllt unsere hohen Ansprüche an Qualität und Technologie-Know-how und sie stärkt den Industriestandort Österreich.“

