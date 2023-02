Diese Frau bedeutet Kulturwandel. Manche sagen sogar: Kulturschock. Das mag allzu drastisch formuliert sein, doch klar ist: Wenn Patricia Neumann am 1. Mai den Job als Vorstandsvorsitzende der Siemens Österreich AG antritt, wird das Unternehmen in eine neue Ära treten.

Das ergebe sich, finden jedenfalls jene, die Neumann näher kennen, allein schon aus ihrer Persönlichkeit, ihren beruflichen Fähigkeiten, dem Umfeld, in dem sie als Managerin sozialisiert wurde und den vielen Stationen, die sie im Laufe ihrer Karriere rein geographisch zurückgelegt hat.

Patricia Neumann: "Treffe heute viel schneller Entscheidungen"

Mit der 51-jährigen folgt auf den bisherigen Österreich-Chef Wolfgang Hesoun, den vielleicht letzten klassischen Manager alter, von Sozialpartnerschaft und Staatsnähe geprägten Schule, eine Frau, die den Großteil ihres Berufslebens beim Weltkonzern IBM zugebracht hat: in Österreich, wo sie unter anderem Geschäftsführerin war, in London, in Mailand, in Stuttgart und auch weltweit unterwegs als Vice President Data, AI & Automation Sales Leader IBM Europe, Middle East and Africa. „Ich habe bei IBM ein Portfolio an faszinierenden Projekten im Spannungsfeld aus Wirtschaft, Innovation und internationaler Ausrichtung gefunden“, fasst sie ihre bisherige Tätigkeit für den Tech-Riesen mit US-Wurzeln zusammen.

Vieles, was IBM ausmacht, ist dabei zu ihrer zweiten Natur geworden. Zum Beispiel ein Compliance-Verständnis, das selbst in dem engen Korsett, das börsennotierten Unternehmen aufgezwungen ist, immer die strengere von zwei möglichen Lesarten wählt.



Compliance und Kontakte



Ein paar öffentlichkeitswirksame Gläser Rotwein mit einflussreichen Politikern? In jener Welt, aus der die bisherigen österreichischen Siemens-Chefs kamen, war das einer der wichtigen Hebel, die dafür sorgten, dass das Unternehmen gute Geschäfte machte. Für Patricia Neumann hingegen dürfte ein solcher Umtrunk zwar kein No-Go, aber eine gute Gelegenheit sein, darauf hinzuweisen, dass alle Teilnehmer ihre Konsumation natürlich selbst bezahlt haben.



Freilich, von Neumann wird erwartet, dass sie einen guten Teil ihrer Arbeitszeit damit verbringt, Kontakte zu pflegen, mit Politik und potentiellen Kunden Geschäftsmöglichkeiten auszuloten. Schließlich ist das traditionell die Tätigkeit, die von Siemens-Länderchefs (wie auch von IBM-Länderchefs) erwartet wird. Doch die Optik wird eine andere sein als unter ihrem Vorgänger: mehr Distanz, weniger Jovialität, mehr Businessstyle, weniger Männerseilschaft.



Wolfgang Hesoun hat sich jedenfalls stets als ein Mann der guten Beziehungen gesehen, auch wenn er einschränkt: „Politische Kontakte standen nicht im Vordergrund, sondern der Umstand, Teil der österreichischen Wirtschaftscommunity zu sein. Das ragt da und dort in die politische Sphäre hinein, vor allem bei öffentlichen Kunden, von denen Siemens viele hat. Es ist wünschenswert, wenn der Chef von Siemens sich in diesem Umfeld bewegen kann.“



Ob Patricia Neumann das kann, wird sich zeigen. Ihr ureigenstes Feld ist es aber nicht. Zugleich, und das ist die ebenso paradoxe wie doch sehr naheliegende Erkenntnis: Gerade weil sie aus der vordergründig fernen und fremden IBM-Welt kommt, ist Patricia Neumann eine gute Wahl für den Job als Chefin der Siemens AG Österreich.